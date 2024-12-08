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В Курську і Таганрозі вночі лунали вибухи

08 грудня 2024, 11:33
В Курську і Таганрозі вночі лунали вибухи
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В цих населених пунктах працювала ППО через повітряну атаку.

У російських містах Курськ і Курчатов Курської області, а також у місті Таганрог Ростовській області вночі пролунали вибухи. 

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко в Telegram-каналі.

"Курськ та Курщина, Таганрог під атакою", - йдеться в дописі. 

В Курській області оголосили про загрозу атак із застосуванням дронів опівночі, а о третій годині ночі було заявлено й про ракетну небезпеку.

Пізніше в пабліках писали про роботу сил і засобів протиповітряної оборони. Пізніше було заявлено про відбій загрози ракетних ударів.

За даними рос ЗМІ, в Курську після того, як залунала сирена щодо повітряної тривоги, було чути кілька вибухів, а також, що вибухи пролунали і в районі міста Курчатов, і начебто вони були досить потужними.

В мережі були оприлюднені кадри, як стверджується, з Курська під час цієї нічної "бавовни".

Крім  того, Telegram-канал Astra повідомляло, що жителі Таганрога розповіли про вибух і вибухів у Таганрозі було щонайменше шість, перед ними було чути "характерні" для дронів звуки.

Інших коментарів від українського чи російського уряду наразі немає.

 
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