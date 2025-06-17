Атака рф на Київ: 15 загиблих і 114 поранених (оновлено)

Під ворожим вогнем опинилися 27 локацій у різних районах столиці.

Сьогодні вночі росія атакувала українську столицю - вже відомо про 14 загинувших і ще 55 дістали поранених.

Про це заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко і голова МВС Ігор Клименко в Telegram-каналах.

"Попередньо вже 14 загиблих в Києві. Інформація буде уточнюватись", - йдеться у пості голови КМВА.

За його словами, він перебуває на місці одного з ударів.

"Роботи з пошуку людей під завалами тривають", – додав голова КМВА.

В Києві зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки.

Мера Києва написав, що зруйновано понад 40 квартир.

"Під завалами можуть бути люди. Ми не виключаємо того, що кількість загиблих може зрости", – написав він.

Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що в столиці під ворожим вогнем опинилися 27 локацій у різних районах: житлові будинки, освітні заклади та об’єкти критичної інфраструктури.

"Кількість загиблих зросла до 14 осіб. Станом на зараз – 44 поранених у Києві", – заявив міністр і додав, що рятувальникам вдалося деблокувати людей з під’їздів, квартир та з-під завалів.

Пізніше у КМВА додали, що через атаку по Києві постраждали вже 114 людей, 59 з них – в лікарні.