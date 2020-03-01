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В Китаї чоловік "для удачі" кинув монети у двигун літака: його оштрафували на понад 17 тисяч доларів

Після інциденту політ пасажирського літака скасували
У Китаї чоловіка, який вперше летів на літаку і кинув у його двигун монети "для удачі", оштрафували на 17200 доларів.
В Китаї чоловік "для удачі" кинув монети у двигун літака: його оштрафували на понад 17 тисяч доларів Фото: з відкритих джерел

Як пише BBC, 28-річний Лу Чао кинув у двигун літака бюджетної авіакомпанії Lucky Air монети ще в лютому 2019 року, повідомляє "Громадське". Суд відбувся у липні минулого року, проте інформацію про вирок оприлюднили лише тепер.

Після інциденту політ пасажирського літака скасували. Тоді співробітники виявили біля одного з двигунів дві монети номіналом 1 юань.

BBC також повідомляє, що цей випадок не є першим, коли пасажири намагаються кинути до двигунів літаків монети "для вдалого перельоту".

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03 01 2020 12:25
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