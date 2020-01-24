В Китаї почали будувати лікарню для пацієнтів з новим вірусом: планують завершити за 10 днів
Про це повідомляє «Сіньхуа»,передає "Громадське".
Завершити будівництво медзакладу площею 25 тисяч квадратних метрів планують за десять днів: вже 3 лютого лікарню планують здати в експлуатацію.
За планом, спеціальна лікарня, в якій буде тисяча ліжок для пацієнтів, об'єднає медичні ресурси міста для забезпечення ізоляції та ефективного лікування інфікованих новим вірусом.
У 2003 році під час епідемії смертельно небезпечного тяжкого гострого респіраторного синдрому, який швидко поширився на материковій частині Китаю, в Пекіні за аналогічною технологією побудували лікарню за сім днів. За перші місяці роботи вона прийняла одну сьому частину всіх хворих жителів Китаю, тобто понад тисячу людей.
Нагадаємо, що державний департамент США оголосив про четвертий - "червоний"- рівень попередження щодо поїздок громадян у китайську провінцію Хубей, де вперше було зафіксовано новий коронавірус.
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