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В Китаї відмовились від телефонної розмови з США після збиття їхньої повітряної кулі

08 лютого 2023, 14:35
В Китаї відмовились від телефонної розмови з США після збиття їхньої повітряної кулі
Китай відхилив прохання США про телефонний дзвінок після того, як ті збили їхню повітряну кулю, що літала територією Америки.
Про це  повідомляє NBC News.

Після збиття кулі міністр оборони США Ллойд Остін хотів подзвонити своєму китайському колезі Вею Фенхе, аби "знизити напруженість" та спробувати "відповідально керувати відносинами Америки та Китаю". Проте американський чиновник отримав відмову.
 
"Комунікація між нашими збройними силами особливо важлива в такі моменти. На жаль, КНР відхилила наш запит", - повідомили в американському міноборони.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 4 лютого збили ймовірний  шпигунський аеростат Китаю біля узбережжя Кароліни. У КНР висловили протест.

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