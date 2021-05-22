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В Мінфіні хочуть створити електронну систему для прогнозування залишків коштів на ЄКР

В Міністерстві фінансів хочуть запустити електронну системи управління ліквідністю, щоб в подальшому здійснювати прогнозування залишків коштів на єдиному казначейському рахунку.
В Мінфіні хочуть створити електронну систему для прогнозування залишків коштів на ЄКР Фото: minfin.com.ua

Про це йшлося під час  обговорення проекту Порядку обміну інформацією між Мінфіном та суб’єктами, відповідальними за рух коштів через ЄКР, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що було досягнуто домовленостей щодо подальшого залучення усіх відповідальних виконавців бюджетних програм державного бюджету, які зможуть покращити якість прогнозування стану ліквідності у сфері державних фінансів.

"Учасники зустрічі відзначили, що запуск електронної системи управління ліквідністю створить можливості для держави в подальшому максимально точно здійснювати прогнозування залишків коштів на єдиному казначейському рахунку", - йдеться у повідомленні.

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22 05 2021 16:04
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