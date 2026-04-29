В Міноборони росії заявили, що парад 9 травня проходитиме без військової техніки

Це пояснили "поточною оперативною обстановкою".

Міністерство оборони росії заявило, що у параді до 9 травня на Червоній площі у москві не братиме участь військова техніка.

Там зазначили, що цьогоріч у параді братимуть участь військовослужбовці армії рф всіх видів і родів військ, а також літаки пілотажних груп і Су-25.

До параду долучаться курсанти Вищих військових навчальних закладів, однак через "поточну оперативну ситуацію" не буде на заході учнів Суворовського та Нахимовського військових училищ – освітніх закладів для неповнолітніх, де їх навчають перед вступом до університетів.