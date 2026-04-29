В Міноборони росії заявили, що парад 9 травня проходитиме без військової техніки
29 квітня 2026, 08:55
Фото: Reuters
Це пояснили "поточною оперативною обстановкою".
Міністерство оборони росії заявило, що у параді до 9 травня на Червоній площі у москві не братиме участь військова техніка.
Про це повідомили у Міноборони рф.
Там зазначили, що цьогоріч у параді братимуть участь військовослужбовці армії рф всіх видів і родів військ, а також літаки пілотажних груп і Су-25.
До параду долучаться курсанти Вищих військових навчальних закладів, однак через "поточну оперативну ситуацію" не буде на заході учнів Суворовського та Нахимовського військових училищ – освітніх закладів для неповнолітніх, де їх навчають перед вступом до університетів.
Не буде також і колони військової техніки рф, кажуть у Міноборони.
Раніше у російських медіа поширювали інформацію про нібито скасування традиційного військового параду 9 травня через нові далекобійні ракети України. У кремлі запевняли, що святкування буде.