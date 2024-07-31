Війна стає все більш похмурою та усе більше українців виявляють готовність до мирної угоди – NYT

Більшість українців все ще виступають проти передачі росії будь-якої території.

Проте опитування і нещодавні заяви лідерів країни свідчать про відчутні зрушення в обговоренні мирних переговорів.

На сьогодні жодна зі сторін до угоди не готова, а бар'єри на шляху будь-якого врегулювання дуже великі.

Про це йдеться в статті щоденної американської газети The New York Times.

"Більшість українців, як і раніше, виступають проти передачі будь-якої території рф, але опитування громадської думки і нещодавні заяви лідерів країни вказують на відчутний зсув у бік мирних переговорів - від принципу "жодної угоди ніколи" до принципу "можливо, в якийсь момент буде досягнуто компромісу", - пише видання.

Журналісти зазначають, що усе більше розчарованих українців починають обсудумвати ідеї миру шляхом переговорів і це попри те, що вони, як і раніше, неясно розуміють, що це означає.

Опитування в середині липня продемонструвало, що порядка 44% українців виступають за початок офіційних переговорів з москвою, трохи згодом результати іншого опитування засвідчили, що майже третина українців погодилася б поступитися частиною території рф, щоб покласти край війні, і це більше, ніж втричі більше, ніж рік тому.

Але разом з тим 55% опитаних виступають проти будь-яких територіальних поступок.

"На півдні, який найбільше постраждав від війни, зміна ставлення за останній рік була вражаючою. Більше половини респондентів заявили, що або підтримують поступку якоюсь територією, або не зовсім упевнені. Лише 46% заявили, що виступають проти будь-яких поступок. Рік тому 86% жителів цього регіону заявили, що виступають проти передання будь-якої території рф", - йдеться в статті.

Головна причина - невиправдані очікування минулого року, надії багатьох українців впали, особливо через затримку військової допомоги США, вважає виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

Видання зазначає, що міжнародний тиск на Київ і москву посилюється, аби тідійшли якоїсь угоди, хоча експерти сходяться на думці, що жодна зі сторін до цього не готова, і бар'єри на шляху будь-якого врегулювання величезні.

Ще в червні путін заявив, що віддасть наказ про припинення вогню і вступить у переговори з Україною тільки в тому разі, якщо Київ піде з регіонів, на які претендує москва, але які ще не повністю контролює, і відмовиться від прагнення вступити в НАТО.

Проте в останні тижні кремль також дав зрозуміти, що може вступити в переговори, навіть якщо Київ не виконає червневі вимоги диктатора, але багато західних чиновників і аналітиків задаються питанням, чи готовий путін насправді вести переговори про що-небудь інше, крім мирної угоди на його умовах.