В МВФ оцінили у $28 трлн світові збитки через коронакризу, а прогноз падіння економіки — дещо покращили

У порівнянні з червневим звітом фонд покращив прогноз падіння світової економіки з 4,9% до 4,4%

Міжнародний валютний фонд дещо покращив свій прогноз щодо падіння світової економіки у 2020 році. Проте збитки від пандемії можуть скласти 28 трильйонів доларів упродовж п'яти років.

Про це повідомило "Громадське" з посиланням на пресслужбу МВФ.

У порівнянні з червневим звітом фонд покращив прогноз падіння світової економіки з 4,9% до 4,4%. Це сталося через вищі, ніж очікувалося показники у другому та третьому кварталах. Також у фонді вважають, що у 2021 році економіка зросте до 5,2%, що на 0,2% менше, ніж прогнозували раніше.

За прогнозом МВФ, сукупні втрати світової економіки зростуть з 11 трильйонів доларів за 2020 – 2021 рік до 28 трильйонів упродовж 2020 – 2025 років. А це, як кажуть, «є серйозною перешкодою для покращення середнього рівня життя серед усього населення».

Зміни у прогнозах у фонді пов'язують з невизначеністю через пандемію коронавірусу, зокрема зі збільшенням кількості хворих та відновленням деяких обмежень.

«Якщо ситуація погіршиться, а перспективи лікування та винайдення вакцини погіршаться, то наслідки для економіки будуть серйозними... Зростання обмежень на торгівлю та інвестиції, зростання геополітичної невизначеності може зашкодити відновленню», — йдеться у прогнозі.

МВФ дає прогноз падіння економіки деяких країни, зокрема падіння у США складає 5,8% (раніше 8%), Німеччини — 6% (раніше 7,8%), Великої Британії — 9,8%. Єдина серед наведених економік, що не впаде, китайська — МВФ прогнозує зростання на 1,9% (раніше на 1%). Саме з Китаю поширилася епідемія, але згодом там вдалося сповільнити поширення вірусу.

В оновленому звіті України немає. Серед попередніх прогнозів щодо України саме МВФ давав найнегативніший — 8,2%.

Світовий банк прогнозував, що економіка України у 2020 році впаде на 3,5%.

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