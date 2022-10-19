В МЗС назвали нікчемним "указ" путіна про "воєнний стан" на окупованих територіях

Як заявляють українські дипломати, незважаючи на агонію режиму в кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей.

В міністерстві закордонних справ України назвали указ президента рф володимира путіна про оголошення так званого "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях нікчемним.

Як йдеться у заяві МЗС України, російська федерація розпочала новий етап терору.

"Оголошення так званого "воєнного стану" з боку рф має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації. Навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль росії з анексії українських територій", – сказано у заяві.

"Указ путіна є нікчемним. Він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти. Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави та українців", – наголошується у заяві.

При цьому, як заявляють українські дипломати, незважаючи на агонію режиму в кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей.

"Закликаємо міжнародних партнерів рішуче засудити намір російських окупаційних адміністрацій під виглядом так званого "воєнного стану" позбавити мешканців тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини, а також їхні незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію", – наголошується у заяві.

"Звертаємося також із закликом якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від варварських російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе", – підсумовують в МЗС.

Нагадаємо, що сьогодні вдень путін "запровадив" воєнний стан на окупованих територіях.