В МЗС назвали нікчемним "указ" путіна про "воєнний стан" на окупованих територіях
В міністерстві закордонних справ України назвали указ президента рф володимира путіна про оголошення так званого "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях нікчемним.
Як йдеться у заяві МЗС України, російська федерація розпочала новий етап терору.
"Оголошення так званого "воєнного стану" з боку рф має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації. Навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль росії з анексії українських територій", – сказано у заяві.
"Указ путіна є нікчемним. Він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти. Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави та українців", – наголошується у заяві.
При цьому, як заявляють українські дипломати, незважаючи на агонію режиму в кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей.
"Закликаємо міжнародних партнерів рішуче засудити намір російських окупаційних адміністрацій під виглядом так званого "воєнного стану" позбавити мешканців тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини, а також їхні незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію", – наголошується у заяві.
"Звертаємося також із закликом якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від варварських російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе", – підсумовують в МЗС.
Нагадаємо, що сьогодні вдень путін "запровадив" воєнний стан на окупованих територіях.
Додати коментар
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- Путін не здасться допоки його підтримуватимуть владні еліти. А Ілон Маск просто "пєрєдаст" повідомлень від путіна – Фіона Гілл
- Тотальна стратегічна поразка росії. Тільки так можна забезпечити безпеку в Європі та поза її межами - Ніколя Тензер