В МЗС озвучили підсумки раунду переговорів з Іраном про збитий літак МАУ
Україна отримала від Ірану запевнення щодо наявності політичної волі якомога швидше відновити істину у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Європейська правда".
Протягом двох днів в Ірані проходив другий раунд переговорів у справі про збиття літака МАУ іранськими військовими.
"Ми отримали від іранської сторони низку відповідей на ті питання, які ставилися перед ними раніше, і це наближає нас до істини", - заявив Єнін у відеозверненні, опублікованому на сторінці МЗС України у Facebook.
Він зазначив, що Україна очікує розвитку кримінального переслідування і притягнення до відповідальності винних у трагедії.
"Ми вітаємо наміри іранської сторони якомога швидше завершити технічне розслідування відповідно до міжнародних стандартів", - сказав Єнін.
Він заявив що українська сторона отримала запевнення від Ірану щодо наявності політичної волі "якнайшвидше відновити істину і справедливість в цьому питанні".
За його словами, переговори продовжаться наприкінці листопада - на початку грудня цього року.
Нагадаємо, що вчора в Ірані стартував другий раунд переговорів про збиття літака МАУ
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