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В МЗС озвучили підсумки раунду переговорів з Іраном про збитий літак МАУ

Україна очікує розвитку кримінального переслідування і притягнення до відповідальності винних у трагедії
"Ми отримали від іранської сторони низку відповідей на ті питання, які ставилися перед ними раніше, і це наближає нас до істини", - заявив Єнін у відеозверненні.
В МЗС озвучили підсумки раунду переговорів з Іраном про збитий літак МАУ Фото: з вільних джерел

Україна отримала від Ірану запевнення щодо наявності політичної волі якомога швидше відновити істину у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ. 

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Європейська правда".

Протягом двох днів в Ірані проходив другий раунд переговорів у справі про збиття літака МАУ іранськими військовими. 

"Ми отримали від іранської сторони низку відповідей на ті питання, які ставилися перед ними раніше, і це наближає нас до істини", - заявив Єнін у відеозверненні, опублікованому на сторінці МЗС України у Facebook.

Він зазначив, що Україна очікує розвитку кримінального переслідування і притягнення до відповідальності винних у трагедії.

"Ми вітаємо наміри іранської сторони якомога швидше завершити технічне розслідування відповідно до міжнародних стандартів", - сказав Єнін.

Він заявив що українська сторона отримала запевнення від Ірану щодо наявності політичної волі "якнайшвидше відновити істину і справедливість в цьому питанні". 

За його словами, переговори продовжаться наприкінці листопада - на початку грудня цього року.

Нагадаємо, що вчора в Ірані стартував другий раунд переговорів про збиття літака МАУ

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20 10 2020 17:30
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