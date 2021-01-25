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В МЗС РФ заявили про початок роботи над продовженням ядерного договору зі США

Підписаний на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550
Російські та американські експерти вже приступили до практичної роботи над продовженням терміну дії Договору про стратегічні наступальні озброєння.
В МЗС РФ заявили про початок роботи над продовженням ядерного договору зі США Фото: news.bigmir.net

Про це заявила в понеділок офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Експерти активно працюють на цьому напрямку, це практична робота, і вона стартувала", - сказала Захарова.

Говорячи про перспективи відносин з новою адміністрацією США, Захарова зазначила, що оцінки російської сторони відомі. Вона нагадала, що при керівництві Барака Обами і Дональда Трампа не вдалося "вивести відносини на належний рівень.

Нагадаємо, адміністрація Байдена пропонує Росії п'ятирічне продовження дії договору про стратегічні наступальні озброєння, що обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.

Підписаний на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п'ять років у разі доброї волі кожного з підписантів.

Можливість продовження договору існує, оскільки ще у грудні 2019 років Москва висловила намір продовжити новий СНО на п'ять років без будь-яких попередніх умов.

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору.

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25 01 2021 17:15
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