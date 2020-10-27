В МЗС Угорщини скаржаться на «недружні кроки» України через заборону на в'їзд їхнім посадовцям за агітаці

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що заборона в'їжджати до України двом високопосадовцям з Угорщини «жалюгідна та абсурдна». Заборонили їм через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на місцевих виборах.

Про це він заявив у відеозверненні, повідомляє "Громадське".

За його словами, Угорщина ще не отримала офіційного повідомлення про заборону. Сіярто назвав таке рішення України «недружними кроками».

«Так Україна подає сигнали, що вона відмовляється від підтримки Угорщиною її зусиль щодо євроатлантичної інтеграції», — сказав угорський міністр. Угорщина вже не вперше натякає на блокування членства України в НАТО.

Також Сіярто привітав угорських кандидатів на місцевих виборах із перемогою та заявив, що «думку угорців необхідно враховувати щодо майбутнього регіону», що межує з Угорщиною.