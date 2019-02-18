В NASA шукають коміків для польоту на Марс. Щоб гасити конфлікти серед команди
Джонсон чотири роки вивчав, як поводяться дослідники в групах на Південному полюсі. Він дійшов висновку, що для успішного функціонування команди серед її членів мають бути бути різні соціальні ролі, як-от лідер, клоун, оповідач, миротворець та інші, інформує The Guardian.
"Ці ролі неформальні, вони з'являються в середині групи самі собою. Але цікаво те, що якщо в групі склалася правильна комбінація, справи йдуть добре. А якщо ні, то група працює дуже погано", - пояснив науковець.
Джонсон співпрацює з NASA, щоб з'ясувати, наскільки важливі клоуни та інші ролі для успіху тривалих космічних місій. Він уже спостерігав за чотирма групами астронавтів, які провели в симуляторі космічного корабля від 30 до 60 днів. За попередніми висновками, присутність коміка на борту насправді допоможе розрядити обстановку і підняти моральний дух астронавтів.
Нагадаємо, що Ілон Маск, відомий своєю схильністю ставити дедлайни, оголосив про ще один: вже цього року мають відбутися випробувальні польоти його космічного корабля, який у майбутньому полетить на Марс.
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