В NASA шукають коміків для польоту на Марс. Щоб гасити конфлікти серед команди

Антрополог з Університету Флориди Джеффрі Джонсон вважає, що клоуни допоможуть згуртувати команду астронавтів під час тривалого польоту на Марс

NASA збирається запустити на Марс перший корабель з екіпажем у 2033 році. За розрахунками, шлях в одну сторону займе близько 8 місяців, через що в замкнутому просторі корабля можуть виникати конфлікти, і вчені задумалися про те, як їх долати.

Джонсон чотири роки вивчав, як поводяться дослідники в групах на Південному полюсі. Він дійшов висновку, що для успішного функціонування команди серед її членів мають бути бути різні соціальні ролі, як-от лідер, клоун, оповідач, миротворець та інші, інформує The Guardian.

"Ці ролі неформальні, вони з'являються в середині групи самі собою. Але цікаво те, що якщо в групі склалася правильна комбінація, справи йдуть добре. А якщо ні, то група працює дуже погано", - пояснив науковець.

Джонсон співпрацює з NASA, щоб з'ясувати, наскільки важливі клоуни та інші ролі для успіху тривалих космічних місій. Він уже спостерігав за чотирма групами астронавтів, які провели в симуляторі космічного корабля від 30 до 60 днів. За попередніми висновками, присутність коміка на борту насправді допоможе розрядити обстановку і підняти моральний дух астронавтів.

Нагадаємо, що Ілон Маск, відомий своєю схильністю ставити дедлайни, оголосив про ще один: вже цього року мають відбутися випробувальні польоти його космічного корабля, який у майбутньому полетить на Марс.