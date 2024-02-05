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ПОЛІТИКА

У наступному пакеті санкцій ЄС проти росії немає нових заборон на імпорт – Reuters

05 лютого 2024, 08:34
У наступному пакеті санкцій ЄС проти росії немає нових заборон на імпорт – Reuters
Пакет санкцій хочуть ухвалити до 24 лютого 2024 року.

Євросоюз не стане вводити нові торгові обмеження проти росії в рамках 13-го пакету санкцій, що готується.

Про це повідомляє Reuters .

Європейська комісія запропонує пакет санкцій, який, як вона вважає, не викликає спорів між державами-членами і буде швидко схвалений.

Пакет санкцій хочуть ухвалити до 24 лютого 2024 року. Усі члени ЄС мають одноголосно проголосувати за ухвалення нових санкцій.

За словами одного з дипломатів, у рамках цієї пропозиції буде доповнено новими позиціями список російських компаній, яким заборонено продаж товарів подвійного призначення з ЄС.

Деякі країни ЄС вимагають заборонити експорт з росії додаткових товарів, наприклад, алюмінію.

Як стало відомо, після набрання чинності 13-м пакетом санкцій Європейська комісія в найкоротші терміни представить 14-й пакет заходів, який, найімовірніше, міститиме нові обмеження на імпорт.

У Брюсселі вважають, що список товарів, щодо яких країни ЄС можуть досягти одностайності щодо санкцій, практично вичерпано.

Наразі санкції проти російського ядерного палива та зрідженого природного газу не розглядаються.

На початку січня 2024 року ЄС розпочав підготовку нового пакету санкцій. Обмеження обговорювалися 18 січня на зустрічі послів.

санкції єсрф тероризм

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