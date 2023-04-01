США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд — Reuters
США на початку тижня оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,6 млрд.
Повідомляє Reuters.
За словами співрозмовників агентства, пакет військової допомоги може містити радари спостереження за повітряним простором, протитанкові ракети і бензовози.
Також в списку очікуються 6 типів боєприпасів, високоточні авіаційні снаряди, мостове обладнання, яке Україна використовуватиме для наступу на російські позиції, ремонтно-евакуаційні машини для важкої техніки, що виведена з ладу, додаткові снаряди для систем ППО NASAMS.
За словами американських політиків, вартість пакету військової допомоги та конкретний список озброєння може змінитися.