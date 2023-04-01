США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд — Reuters

Сполучені штати планують включити до нового пакету високоточні авіаційні боєприпаси, обладнання для прокладання мостів, яке Україна використовуватиме для штурму російських позицій.

США на початку тижня оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,6 млрд.

Повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників агентства, пакет військової допомоги може містити радари спостереження за повітряним простором, протитанкові ракети і бензовози.

Також в списку очікуються 6 типів боєприпасів, високоточні авіаційні снаряди, мостове обладнання, яке Україна використовуватиме для наступу на російські позиції, ремонтно-евакуаційні машини для важкої техніки, що виведена з ладу, додаткові снаряди для систем ППО NASAMS.

За словами американських політиків, вартість пакету військової допомоги та конкретний список озброєння може змінитися.