В НБУ підрахували можливі втрати економіки, якщо по всій країні оголосять жорсткий локдаун

У випадку жорсткого локдауну також зросте потреба в додаткових бюджетних витратах

Національний банк в "Інфляційному звіті" станом на жовтень 2021 року оцінив збитки для української економіки на випадок одного місяця локдауну по всій території країни.

Про це йдеться у документі НБУ, повідомляє "Громадське".

Регулятор зазначає, що ймовірне посилення карантину через поширення нових штамів коронавірусу і триваліший строк пандемії є одним з основних ризиків прогнозу.

Базовий сценарій макропрогнозу передбачає карантин «червоних зон» окремо за регіонами. Утім можливим є і несприятливіший сценарій, вказують в НБУ.

"Упровадження на один місяць жорсткого локдауну по всій території країни задля приборкання сплеску захворюваності призведе до додаткових 0,3 в.п. втрат ВВП цього року", - зазначив регулятор.

Крім того, у випадку жорсткого локдауну також зросте потреба в додаткових бюджетних витратах. Водночас негативний вплив більше позначатиметься на пропозиції, ніж на попиті, що може зумовити посилення проінфляційного тиску, додали в Нацбанку.

Нагадаємо, що реальний ВВП України за підсумками року збільшиться на 3,1%. Надалі економіка зростатиме темпами близько 4% щороку. НБУ зберігає незмінним прогноз інфляції на 2021–2023 роки. Утім, для сповільнення інфляції до цілі 5% у наступні роки знадобляться жорсткіші монетарні умови.