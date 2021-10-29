В НБУ підрахували можливі втрати економіки, якщо по всій країні оголосять жорсткий локдаун
Про це йдеться у документі НБУ, повідомляє "Громадське".
Регулятор зазначає, що ймовірне посилення карантину через поширення нових штамів коронавірусу і триваліший строк пандемії є одним з основних ризиків прогнозу.
Базовий сценарій макропрогнозу передбачає карантин «червоних зон» окремо за регіонами. Утім можливим є і несприятливіший сценарій, вказують в НБУ.
"Упровадження на один місяць жорсткого локдауну по всій території країни задля приборкання сплеску захворюваності призведе до додаткових 0,3 в.п. втрат ВВП цього року", - зазначив регулятор.
Крім того, у випадку жорсткого локдауну також зросте потреба в додаткових бюджетних витратах. Водночас негативний вплив більше позначатиметься на пропозиції, ніж на попиті, що може зумовити посилення проінфляційного тиску, додали в Нацбанку.
Нагадаємо, що реальний ВВП України за підсумками року збільшиться на 3,1%. Надалі економіка зростатиме темпами близько 4% щороку. НБУ зберігає незмінним прогноз інфляції на 2021–2023 роки. Утім, для сповільнення інфляції до цілі 5% у наступні роки знадобляться жорсткіші монетарні умови.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Добровільна податкова амністія: українці задекларували майже 100 мільйонів
- ФОТО На Закарпатті відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес
- ФОТО Мінфін продав держоблігацій на 7,75 мільярдів
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам