В НФ і коаліційній більшості заявили, що не допустять реваншу і відставки Парубія

Фракція "Народний фронт" і коаліційна більшість у парламенті не допустять реваншу команди Януковича та відставки Голови Верховної Ради України Андрія Парубія.

"Усі ми знаємо, що парламент VIII скликання - це перший парламент, який має прозахідну і проєвропейську конституційну більшість. Цей парламент зробив багато для того, щоб закарбувати в Конституції України незмінність курсу в НАТО і ЄС, щоб назавжди позбутися радянського спадку. Ми щодня тут боремося за українську мову, за українську ідентичність, за право бути вільними українцями в демократичній Україні. Ми дали старт небувалим досі реформам в країні", - сказав керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Але наші вороги увесь цей час марять реваншем. Їхні "козачки" присутні й тут у залі. Вчора один з них заявив, що спробує нашкребти 150 підписів народних депутатів за відкликання Андрія Парубія з посади Голови українського парламенту. Ми знаємо, хто це робить і за чиєю вказівкою. І ми знаємо, що реальний задум полягає в тому, щоб за півроку до завершення повноважень відправити Верховну Раду на дострокові вибори", - підкреслив він.

"Соратник Медведчука Портнов роздає з Відня вказівки дестабілізувати Верховну Раду України. Щоб зіштовхнути країну в прірву колапсу. Жалюгідні втікачі і зрадники разом з Януковичем з якогось дива вирішили, що результати президентських виборів - це їхня перемога. Агов! Не обманюйте себе і вгамуйтеся. Україна монолітна у своїх прагненнях і патріотичному запалі. Українці добре у всьому розбираються. Реваншу не буде. І це вам точно гарантує фракція "Народний фронт" і Блок Петра Порошенка", - заявив Максим Бурбак.

"Верховна Рада піде на строкові вибори у жовтні - як це передбачено Конституцією. Ще раз повторюю для тих, хто не почув: на строкові вибори. Будь-які спроби розпустити парламент у цей час є шкідливими і незаконними. Парламент ухвалює важливі закони, уряд працює в поті чола", - підкреслив керівник фракції.

"Андрій Парубій залишається на посаді Голови Верховної Ради. І до жовтня ми ухвалимо ще десятки і десятки необхідних для України законів. Наявність Андрія Парубія на посаді спікера - це можливість не тільки втримати проукраїнську більшість до парламентських виборів, але й гарантія незмінності курсів держави: національного і зовнішньополітичного. Незмінність курсу на членство в ЄС та НАТО", - підкреслив Максим Бурбак.

"Тому, колеги, не обманюйте себе. Реваншу ми недопустимо. Слава Україні!", - резюмував керівник фракції "Народний фронт".