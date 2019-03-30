В НФ кажуть, що домоглися покарання облгазів Фірташа за незаконні донарахування у платіжках

"Газова афера Фірташа буде зупинена. І ці штрафи я вважаю незначними. Вимагаю більш жорстокого покарання аферистів!", - заявив Бурбак

"Народний фронт" домігся покарання газових монополістів за незаконні донарахування у платіжках, проте фракція вимагає більш жорсткіших штрафних санкцій для облгазів.

"Це маленька, але важлива перемога! Спрацювали всі виступи на погоджувальних радах, з трибуни парламенту, в різних ефірах!", - написав керівник фракції НФ Максим Бурбак на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувати облгази олігарха Дмитра Фірташа і зробити перерахунок споживачам.

"Народний фронт" послідовно відстоює інтереси наших громадян в боротьбі з газовими монополістами. Несправедливо нараховані платежі повинні бути скасовані, а вже переплачені абонентами гроші повинні бути зараховані в наступних платіжках", - підкреслив Максим Бурбак.

"Газова афера Фірташа буде зупинена. І ці штрафи я вважаю незначними. Вимагаю більш жорстокого покарання аферистів!", - резюмував він.