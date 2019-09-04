В НФ кажуть, що не дозволять згорнути курс України до НАТО і ЄС

"Незалежно від результатів виборів Президента України позиція "Народного фронту" незмінна. Ми ніколи не приймемо розвороту з курсу на вступ до ЄС і НАТО, з курсу на державний статус української мови"

В "Народному фронті" наголосили, що мають чітку позицію щодо розвитку держави і не змінить її незалежно від результатів президентських виборів.

"Народний фронт" не прийме капітулянтських угод з Путіним, в тому числі у вигляді "федералізацій", відмови України від Криму чи амністій для терористів. Остаточне рішення щодо будь-яких мирних угод з Росією буде ухвалювати Верховна Рада України. І тільки. Це вимога Конституції. Жоден Президент не диктуватиме парламенту України. "Народний фронт" ніколи не прийме узурпації влади однією особою", - заявив керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Це наші незмінні червоні лінії упродовж багатьох років, які ми нікому не дозволимо перейти", - підкреслив політик.

Він зазначив, що війна на сході України триває, і дестабілізація в середині країни вигідна ворогу.

"Не забувайте, що реальна війна проти України триває. Концентрація російських військ на нашому кордоні залишається високою. Ворог чекає нашої дестабілізації. "Народний фронт" не допустить цього і боротиметься за Україну до цілковитої перемоги", - сказав Максим Бурбак.

"Саме тому ми вимагаємо від кандидатів і політичних сил відповідальності і державницьких позицій. Вимагаємо від обох кандидатів серйозності й змістовної дискусії. Не плутайте вибори Президента держави з розвагами і змаганням на рингу", - зазначив Максим Бурбак.

"Ми також звертаємось і до колег-депутатів – ваше робоче місце тут, а парламентська передвиборча кампанія ще не почалась. Тому повертайтесь і долучайтеся до роботи. Не відволікайтеся на популізм", - підкреслив керівник фракції "Народний фронт".