В НФ кажуть, що не дозволять згорнути курс України до НАТО і ЄС
"Народний фронт" не прийме капітулянтських угод з Путіним, в тому числі у вигляді "федералізацій", відмови України від Криму чи амністій для терористів. Остаточне рішення щодо будь-яких мирних угод з Росією буде ухвалювати Верховна Рада України. І тільки. Це вимога Конституції. Жоден Президент не диктуватиме парламенту України. "Народний фронт" ніколи не прийме узурпації влади однією особою", - заявив керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту.
"Це наші незмінні червоні лінії упродовж багатьох років, які ми нікому не дозволимо перейти", - підкреслив політик.
Він зазначив, що війна на сході України триває, і дестабілізація в середині країни вигідна ворогу.
"Не забувайте, що реальна війна проти України триває. Концентрація російських військ на нашому кордоні залишається високою. Ворог чекає нашої дестабілізації. "Народний фронт" не допустить цього і боротиметься за Україну до цілковитої перемоги", - сказав Максим Бурбак.
"Саме тому ми вимагаємо від кандидатів і політичних сил відповідальності і державницьких позицій. Вимагаємо від обох кандидатів серйозності й змістовної дискусії. Не плутайте вибори Президента держави з розвагами і змаганням на рингу", - зазначив Максим Бурбак.
"Ми також звертаємось і до колег-депутатів – ваше робоче місце тут, а парламентська передвиборча кампанія ще не почалась. Тому повертайтесь і долучайтеся до роботи. Не відволікайтеся на популізм", - підкреслив керівник фракції "Народний фронт".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію