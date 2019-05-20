В НФ назвали заяву Зеленського про розпуск Ради незаконною, але на вибори підуть

Минулого тижня саме "Народний фронт" зробив заяву про вихід із коаліції, внаслідок чого коаліція "Європейська Україна" в Раді розпалася і протягом 30 днів має бути сформована нова

"Народний фронт" опублікував заяву у якій йдеться, що рішення новообраного президента України Володимира Зеленського

"Заява президента Зеленського про розпуск парламенту є винятково політичним рішенням і не має нічого спільного ні з правом, ні з Конституцією. Безсумнівно, ми підемо боротися разом із нашими прихильниками за наш курс і майбутнє України на цих сумнівних дострокових парламентських виборах", - йдеться у заяві "Народного фронту", що розповсюджена прес-службою партії.

Також у "Народному фронті" вважають, що заява Зеленського пов’язана з тимчасовою популярністю, а не зі зміною порядку денного для країни.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації 20 травня звернувся до Кабінету міністрів із закликом піти у відставку. Він зазначив, що в українському уряді повинні бути нові обличчя і нові "прозорі правила гри".

Крім того, Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради, але указу про це поки що немає. Очікується, що указ про розпуск парламенту буде першим документом, який підпише президент.

Минулого тижня саме "Народний фронт" зробив заяву про вихід із коаліції, внаслідок чого коаліція "Європейська Україна" в Раді розпалася і протягом 30 днів має бути сформована нова.