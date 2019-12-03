В НФ вимагають публічно заслухати у Верховній Раді інформацію про оборудки в оборонній сфері

"Корупція в обороні воюючої країни - це подвійне зло. Якщо зловживання в "Укроборонпромі" доведуть - винні мають бути справедливо і жорстко покарані"

"Народний фронт" закликає Тимчасову слідчу комісію з розслідування корупції в оборонній сфері терміново викликати до парламенту керівництво НАБУ, ГПУ, Військової прокуратури, СБУ та Державної фіскальної служби для надання інформації щодо оборудок, пов'язаних з "Укроборонпромом".

"Нагадаю, що за ініціативи "Народного фронту" парламент минулого пленарного тижня вже ухвалив постанову про невідкладне розслідування зловживань в "Укроборонпромі". Ми розширили повноваження вже діючої ТСК з розслідування корупції в оборонній сфері. У цій постанові йдеться, що ТСК має провести публічне засідання за участю силовиків і слідчих органів. Окрім НАБУ, ми хочемо почути у парламенті інформацію від керівництва Генпрокуратури, Військової прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби та ДБР", - заявив з трибуни парламенту керівник фракції Максим Бурбак.

"Ми хочемо знати, чи підтверджуються факти зливу розслідування проти корупціонерів в "Укроборонпромі". Чи причетні органи по боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади до цих оборудок", - підкреслив Максим Бурбак.

Він наголосив, що причетність новостворених антикорупційних органів до корупції вбиває залишки віри українців у справедливість.

"Чи розуміють це в органах по боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади, які давно перетворили на інструмент політичних маніпуляцій і темних оборудок? Чи розуміють вони можливі наслідки своїх дій? Ці органи створювали парламент і уряд для боротьби з корупцією, а не покривання корупції", - зазначив керівник фракції.