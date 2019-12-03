В НФ вимагають публічно заслухати у Верховній Раді інформацію про оборудки в оборонній сфері
"Нагадаю, що за ініціативи "Народного фронту" парламент минулого пленарного тижня вже ухвалив постанову про невідкладне розслідування зловживань в "Укроборонпромі". Ми розширили повноваження вже діючої ТСК з розслідування корупції в оборонній сфері. У цій постанові йдеться, що ТСК має провести публічне засідання за участю силовиків і слідчих органів. Окрім НАБУ, ми хочемо почути у парламенті інформацію від керівництва Генпрокуратури, Військової прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби та ДБР", - заявив з трибуни парламенту керівник фракції Максим Бурбак.
"Ми хочемо знати, чи підтверджуються факти зливу розслідування проти корупціонерів в "Укроборонпромі". Чи причетні органи по боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади до цих оборудок", - підкреслив Максим Бурбак.
Він наголосив, що причетність новостворених антикорупційних органів до корупції вбиває залишки віри українців у справедливість.
"Чи розуміють це в органах по боротьбі з корупцією у вищих ешелонах влади, які давно перетворили на інструмент політичних маніпуляцій і темних оборудок? Чи розуміють вони можливі наслідки своїх дій? Ці органи створювали парламент і уряд для боротьби з корупцією, а не покривання корупції", - зазначив керівник фракції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- ВІДЕО Депутат Шахов облив водою Насірова в прямому ефірі, - ВІДЕО
- Сначала ты гоняешь Газпром в хвост и в гриву, а потом тебе не продлевают контракт
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров