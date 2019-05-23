В НФ закликали депутатів долучитися до підписання подання до КС скасувати указ Зеленського про вибори
"Ми твердо заявляємо про те, що підписання цього подання є політичним і громадянським обов’язком кожного члена парламенту, оскільки мова йде про факт порушення Конституції найвищою посадовою особою держави – Президентом України. На цьому фоні абсолютно безглуздими і безпідставними виглядають примітивні пояснення, що начебто йдеться про продовження роботи цього складу парламенту на кілька місяців. Ні! Або ми сьогодні захистимо Основний Закон України від цинічної атаки, або його нехтування породжуватиме нові глобальні загрози для держави.Переконані, це іспит державницьких сил на здатність захистити країну від правового безчинства і руйнування основ державності", - йдеться в заяві НФ.
"Сьогодні незаконно розпускають парламент - завтра здадуть частину території України чи дозволять російським військам перебувати у Донецьку чи Луганську, як це свого часу зробив Янукович Харківськими угодами, забезпечивши плацдарм російській армії для окупації Криму", - наголосили у фракції.
Нагадаємо, що 23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент