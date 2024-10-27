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ПОЛІТИКА

В Німеччині активісти закликали до відмови від співпраці з "Росатомом" під час протесту

27 жовтня 2024, 14:10
В Німеччині активісти закликали до відмови від співпраці з
Фото: aem-group.ru
У демонстрації узяли участь близько 130 людей.

У суботу, 26 жовтня, противники атомної енергетики вийшли на чергову акцію протесту в місті Лінген у федеральній землі Нижня Саксонія та виступили, насамперед, проти планованої участі російської державної корпорації "Росатом" у виробництві паливних елементів на місцевому заводі.

Про це повідомило DW.

Як передало агентство, у демонстрації, за даними організаторів, узяли участь близько 130 людей. 

Одним із промовців був російський еколог, який, як передається, застеріг оператора заводу – французький державний концерн Framatome – від залучення "Росатома" до співпраці. кремль, за його словами, спробує таким чином здійснити геополітичний вплив.

"За допомогою цієї демонстрації ми хочемо знову привернути увагу до небезпечних ядерних планів у Лінгені", – сказав член екосоюзу AgiEL Александер Вент, закликавши міністерство екології Нижньої Саксонії відхилити прохання Framatome про розширення виробництва. 

Протестувальники вважають, що співпраця з російською держкорпорацією збільшує ризики шпигунства і диверсій.

Попри відмову Німеччини від атомної енергії, у країні все ще виробляють тепловиділяючі збірки для атомних електростанцій. Цим займається завод поблизу Лінгена, що належить дочірній компанії Framatome, зазначили журналісти.

На розгляді міністерства екології Нижньої Саксонії, в якій розташований завод, перебуває заявка компанії Advanced Nuclear Fuels GmbH, "дочки" Framatome, на дозвіл експлуатувати нову виробничу лінію. 

Нові паливні збірки планують випускати за ліцензією російської компанії "ТВЕЛ" – "дочки" "Росатома". На тлі російського вторгнення в Україну, коли Євросоюз взяв курс на енергонезалежність від росії, плани Framatome викликали шквал обурення в середовищі екологів і громадських активістів.

Агентсво зазначило, що Framatome говорить про "незалежне європейське забезпечення паливними збірками, що дасть змогу уникнути перебоїв із постачанням електроенергії та залежності від імпорту з-за меж ЄС". 

Вона стверджує, що збірка російських паливних елементів у Німеччині – перехідний етап, поки компанія розроблятиме збірки для водо-водяних енергетичних реакторів без використання російських технологій.

НімеччинапротестиРосатом

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