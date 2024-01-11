У столиці Папуа Нової Гвінеї стались масові сутички під час страйку поліції та військових проти відрахувань із заробітної плати.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В протестах взяли участь 200 працівників правоохоронних органів і силових структур. Прем'єр-міністр Папуа - Нової Гвінеї Джеймс Марапе оголосив надзвичайний стан. Він усунув від роботи урядовців та поліцейських чиновників після того, як внаслідок заворушень у столиці країни загинули 16 людей.

"Я усунув з посади голову поліції країни, а також вищих чиновників фінансового та казначейського департаментів, доки уряд проводить перевірку причин заворушень", - заявив Марапе.

В столиці Папуа - Нової Гвінеї сталися заворушення під час страйку поліції і військових проти вирахувань із їхніх зарплат. У протестах взяли участь близько 200 працівників правоохоронних органів та силових структур.

Востаннє в кінці року стало відомо, що під час протестів у Сербії сталися сутички.