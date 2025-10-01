В Одесі 10 загиблих через негоду: уряд готує рішення, в місті день жалоби
Внаслідок потужної зливи в Одесі, яка спричинила масштабну повінь, станом на вечір 1 жовтня вже відомо про 10 загиблих, серед яких дитина.
Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба у Telegram-каналі.
"Одеса переживає важкі наслідки стихійного лиха. Уже зараз через негоду загинуло 10 людей. Серед них дитина", - написав Кулеба.
Також через повінь і шквальний вітер постраждали десятки районів міста. За словами Кулеби, близько 700 будинків були затоплені, майже 400 багатоповерхівок і 300 приватних осель отримали суттєві пошкодження.
Понад 1 000 мешканців звернулися по допомогу у зв'язку з затопленням помешкань, падінням дерев, аваріями на електромережах та знищенням майна.
У місті на 2 жовтня оголошено день жалоби. За словами Кулеби, 3 жовтня він представить керівництву держави доповідь щодо причин та наслідків катастрофи. У ній будуть пропозиції щодо надання допомоги постраждалим і можливі кадрові рішення.
"Наше першочергове завдання — допомогти кожній родині, забезпечити компенсації, підтримати тих, хто найбільше постраждав", - підкреслив віцепрем'єр.
Також буде створено гарячу лінію для постраждалих, а сім’ї загиблих та потерпілі отримають фінансову допомогу від міста й області. Додатково запрацює програма підтримки мешканців, чиє житло пошкоджене чи зруйноване.
Зранку ми писали, що на Одещині через негоду загинули 9 людей.