В Одесі 10 загиблих через негоду: уряд готує рішення, в місті день жалоби

Уряд обіцяє допомогу постраждалим і готує кадрові рішення. На 2 жовтня у місті оголошено день жалоби.

Внаслідок потужної зливи в Одесі, яка спричинила масштабну повінь, станом на вечір 1 жовтня вже відомо про 10 загиблих, серед яких дитина.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба у Telegram-каналі.

"Одеса переживає важкі наслідки стихійного лиха. Уже зараз через негоду загинуло 10 людей. Серед них дитина", - написав Кулеба.

Також через повінь і шквальний вітер постраждали десятки районів міста. За словами Кулеби, близько 700 будинків були затоплені, майже 400 багатоповерхівок і 300 приватних осель отримали суттєві пошкодження.

Понад 1 000 мешканців звернулися по допомогу у зв'язку з затопленням помешкань, падінням дерев, аваріями на електромережах та знищенням майна.

У місті на 2 жовтня оголошено день жалоби. За словами Кулеби, 3 жовтня він представить керівництву держави доповідь щодо причин та наслідків катастрофи. У ній будуть пропозиції щодо надання допомоги постраждалим і можливі кадрові рішення.

"Наше першочергове завдання — допомогти кожній родині, забезпечити компенсації, підтримати тих, хто найбільше постраждав", - підкреслив віцепрем'єр.

Також буде створено гарячу лінію для постраждалих, а сім’ї загиблих та потерпілі отримають фінансову допомогу від міста й області. Додатково запрацює програма підтримки мешканців, чиє житло пошкоджене чи зруйноване.

Зранку ми писали, що на Одещині через негоду загинули 9 людей.