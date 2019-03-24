В Одесі BMW врізався в припарковане авто і електроопору, а потім загорівся, дві людини загинули

Місцеві ЗМІ пишуть, що за кермом був брат боксера Раміля Гаджиєва

В Одесі в результаті ДТП на проспекті Шевченка загинули дві людини.

Аварія сталася в ніч на 24 березня, повідомляє Нацполіція області.

"Водій автомобіля "BMW Х6", рухаючись в напрямку проспекту Гагаріна, не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим автомобілем "Hyundai Sonata", після чого скоїв наїзд на опору лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

Від зіткнення авто розірвало на дві частини.

У результаті аварії 33-річна пасажирка "BMW" загинула на місці. 22-річний водій був доставлений в реанімаційне відділення місцевого госпіталю, де згодом помер.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

За інформацією місцевого видання "Думская", за кермом BMW був Шаміль Гаджиєв - син підприємця Газанфара Гаджиєва і брат боксера Раміля Гаджиєва.

Нагадаємо, що у Києві поблизу метро "Дорогожичі" водій маршрутки №115 наїхав на пішоходів, які переходили дорогу на світлофорі.