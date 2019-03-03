В Одесі напали на журналіста "Думськой ТВ"

Правоохоронці зазначають, що нападник був сильно п'яний і пояснити свої дії не може

На журналіста одеського ЗМІ "Думская ТВ" Олександра Новицького в ніч на неділю було скоєно напад.

"Близько 00:30 Олександр допомагав дружині паркувати машину у дворі будинку на вулиці Левітана. У цей момент до нього підійшов чоловік і сказав: "Я буду тебе вбивати". Потім незнайомець поліз у бійку", - повідомляє ЗМІ.

Відзначається, що журналісту довелося застосувати засоби самооборони (газовий балончик і травматичний пістолет).

В результаті обидва отримали поранення різного ступеня тяжкості. Новицького доставили в Єврейську лікарню, де він кілька годин перебував у стані шоку.

Нападник отримав пошкодження стегна, його затримали і відправили в обласну лікарню.

У прес-службі Головного управління Нацполіціі Одеської області "Думской" повідомили, що відомості по даному інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Правоохоронці зазначають, що нападник був сильно п'яний і пояснити свої дії не може.

Нагадаємо, що більша частина злочинів, які вчиняються проти представників медіа, залишається поза увагою правоохоронних органів.