В Одесі напали на журналіста "Думськой ТВ"
"Близько 00:30 Олександр допомагав дружині паркувати машину у дворі будинку на вулиці Левітана. У цей момент до нього підійшов чоловік і сказав: "Я буду тебе вбивати". Потім незнайомець поліз у бійку", - повідомляє ЗМІ.
Відзначається, що журналісту довелося застосувати засоби самооборони (газовий балончик і травматичний пістолет).
В результаті обидва отримали поранення різного ступеня тяжкості. Новицького доставили в Єврейську лікарню, де він кілька годин перебував у стані шоку.
Нападник отримав пошкодження стегна, його затримали і відправили в обласну лікарню.
У прес-службі Головного управління Нацполіціі Одеської області "Думской" повідомили, що відомості по даному інциденту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство).
Правоохоронці зазначають, що нападник був сильно п'яний і пояснити свої дії не може.
Нагадаємо, що більша частина злочинів, які вчиняються проти представників медіа, залишається поза увагою правоохоронних органів.
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