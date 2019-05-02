В Одесі СБУ затримала бойовика "ДНР", який воював проти України у 2015 році

Суд Одеси обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

В Одесі співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали бойовика самоназваної "ДНР".

У серпні 2015 року одесит приєднався до "лав" бойовиків, де обіймав посаду стрілка-зенітника та брав участь у бойових діях проти сил АТО, повідомляє СБУ.

У травні 2016 року бойовик покинув лави бойовиків та повернувся до Одеси.

За інформацією СБУ ,в цей час бойовик займався незаконним виготовленням зброї.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 258-3 КК України чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Суд Одеси обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі бойовик активно співпрацює зі слідством та надає свідчення щодо злочинів проросійських терористів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Нагадаємо, що суд на Донеччині засуцдив бойовика самоназваної "ДНР", мешканця Горлівки Донецької області, до 9,5 років позбавлення волі.