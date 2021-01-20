Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі затримали чоловіка, який ходив вулицею з відрізаною головою у руках та обмотаного людськими нутро

Вбиті - батько затриманого та ще одна людина.
В Одесі у середу правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні батька, а також ще однієї людини, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
В Одесі затримали чоловіка, який ходив вулицею з відрізаною головою у руках та обмотаного людськими нутро Фото: npu.gov.ua

"На спецлінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить вулицею з людською головою в руках. Оперативно прибувши за викликом, патрульні поліцейські побачили правопорушника, який заходив у під’їзд будинку. Слідом за молодиком вони зайшли до його квартири, де виявили тіла двох чоловіків із ознаками насильницької смерті", - повідомляє поліція Одеської області.

Водночас у Telegram-каналі Департаменту карного розшуку уточнюється, що вбиті - батько затриманого та ще одна людина.

"20 січня у місті Одеса на вулиці затримано чоловіка з відчленованою головою в руках та обмотаного людськими внутрішніми органами. Попередньо встановлено, що він скоїв вбивство батька та ще однієї людини, дані якої на цей час з’ясовуються. Одному із загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відчленував голову", - йдеться у повідомленні.

У відділі комунікації поліції області зазначають, що відомості за фактом умисного вбивства внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. З підозрюваним проводяться першочергові слідчі дії.

Читайте також: У Франції вбиті 3 поліцейських, які намагалися врятувати жінку від розлюченого чоловіка

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 01 2021 17:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

ТОП-10 оригінальних подарунків на свята

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.