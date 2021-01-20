В Одесі затримали чоловіка, який ходив вулицею з відрізаною головою у руках та обмотаного людськими нутро
"На спецлінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить вулицею з людською головою в руках. Оперативно прибувши за викликом, патрульні поліцейські побачили правопорушника, який заходив у під’їзд будинку. Слідом за молодиком вони зайшли до його квартири, де виявили тіла двох чоловіків із ознаками насильницької смерті", - повідомляє поліція Одеської області.
Водночас у Telegram-каналі Департаменту карного розшуку уточнюється, що вбиті - батько затриманого та ще одна людина.
"20 січня у місті Одеса на вулиці затримано чоловіка з відчленованою головою в руках та обмотаного людськими внутрішніми органами. Попередньо встановлено, що він скоїв вбивство батька та ще однієї людини, дані якої на цей час з’ясовуються. Одному із загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відчленував голову", - йдеться у повідомленні.
У відділі комунікації поліції області зазначають, що відомості за фактом умисного вбивства внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. З підозрюваним проводяться першочергові слідчі дії.
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