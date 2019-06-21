ПОЛІТИКА НОВИНИВ Одесі з’явилися передвиборчі борди із символікою "Опозиційної платформи - за життя", на яких зображені Вадим Рабінович та Ілля Кива і йдеться про розстріл автобусів Київ-Донецьк та Донецьк-Київ. Кива причетність до бордів заперечує.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Одесі з’явились борди з Кивою, на яких ідеться про розстріл автобусів з Донецька
"Була б моя воля, я б розстрілював автобуси Донецьк-Київ і Київ-Донецьк"
Фото:"Громадське"
На рекламних бордх йдеться: "Була б моя воля, я б розстрілював автобуси Донецьк-Київ і Київ-Донецьк", "Що я відчував, коли вбивав ворогів - азарт!". Авторство цих фраз приписується Киві, повідомляє "Громадське".
Водночас у прес-службі політика заперечили причетність до цієї політичної реклами.
"Ілля Кива не має жодного відношення до цих бордів, вони встановлені без його відома та дозволу. Ми самі зараз шукаємо, хто це зробив та навіщо", - сказав представник політика.
"Громадське" намагається зв’язатися з прес-службою "Опозиційної платформи".
Нагадаємо, що Кива перейшов до блоку Медведчука та Бойка.
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