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В Одесі з’явились борди з Кивою, на яких ідеться про розстріл автобусів з Донецька

"Була б моя воля, я б розстрілював автобуси Донецьк-Київ і Київ-Донецьк"
В Одесі з’явилися передвиборчі борди із символікою "Опозиційної платформи - за життя", на яких зображені Вадим Рабінович та Ілля Кива і йдеться про розстріл автобусів Київ-Донецьк та Донецьк-Київ. Кива причетність до бордів заперечує.
В Одесі з’явились борди з Кивою, на яких ідеться про розстріл автобусів з Донецька Фото:"Громадське"

На рекламних бордх йдеться: "Була б моя воля, я б розстрілював автобуси Донецьк-Київ і Київ-Донецьк", "Що я відчував, коли вбивав ворогів - азарт!". Авторство цих фраз приписується Киві, повідомляє "Громадське".

Водночас у прес-службі політика заперечили причетність до цієї політичної реклами.

"Ілля Кива не має жодного відношення до цих бордів, вони встановлені без його відома та дозволу. Ми самі зараз шукаємо, хто це зробив та навіщо", - сказав представник політика.

"Громадське" намагається зв’язатися з прес-службою "Опозиційної платформи".

Нагадаємо, що Кива перейшов до блоку Медведчука та Бойка.

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21 06 2019 16:31
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