В Одеській області селевий потік убив чоловіка і змив з дороги "мерседес" із туристами
Чоловік не встиг урятуватися від величезного селевого потоку й потонув. Його тіло виявили вранці 3 серпня, повідомляє LB.ua.
За словами жителів Малоги, в сусідньому селі Семенівка прорвало дамбу і величезні потоки води змивали все на своєму шляху: починаючи від різного дріб'язку з дворів людей, закінчуючи воротами, парканами, бетонними плитами.
За оцінками людей, висота селевого потоку сягала 1,5-1,6 метра.
Фото:Bessarabia.inform
За розповідями очевидців, потік був таким потужним, що ніс близько кілометра автомобіль із трьома людьми в салоні, поки його не зупинили дерева.
За даними ЗМІ, в машині перебувала сім'я із Санкт-Петербурга, яка їхала на відпочинок у Затоку. Потужний потік виніс їхній "мерседес" на городи. Туристам на допомогу прийшли місцеві жителі, а опісля - рятувальники.
На автодорозі Арциз-Плоцьк потужна злива змила з проїжджої частини рейсовий автобус, у якому перебували 17 пасажирів.
Фото:Думська
Як повідомила пресслужба ГУНП, на допомогу потерпілим прийшли поліцейські місцевого відділу, які поверталися з іншого виклику. Правоохоронці вивели пасажирів з автобуса і викликали на місце рятувальників.
У результаті події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що внаслідок негоди в ніч з 3 на 4 серпня в Одеській та Кіровоградській області знеструмлені 40 населених пунктів.
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