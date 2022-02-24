В Одеській, Сумській, Донецькій областях є загиблі та постраждалі від обстрілів - Геращенко

У Миколаївському районі Миколаївської області під час обстрілу військового аеродрому поранено одну людину

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, посилаючись на оперативну інформацію поліції, повідомляє про поранених та загиблих унаслідок обстрілів у кількох областях.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У Конотопському районі (Сумська область) під обстріл потрапив автомобіль, унаслідок чого постраждала жінка з дитиною. О 08.36 на Одещині в місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 загиблих, 7 поранені, 19 безвісти зникли. О 08.38 у місті Маріуполь Донецькій області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені", - написав Геращенко у своєму Телеграм-каналі.

Він повідомив: "У Кривому Розі Дніпропетровської області три удари по складах 17-ї танкової БР, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар із БПЛА. Розбомбили міст через річку Інгулець".

Також, за словами радника міністра, в Миколаївському районі Миколаївської області під час обстрілу військового аеродрому поранено одну людину, а в Семихатках Генічеського району Херсонської області під час обстрілу загинув 17-річний юнак.

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