В Одеській, Сумській, Донецькій областях є загиблі та постраждалі від обстрілів - Геращенко
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У Конотопському районі (Сумська область) під обстріл потрапив автомобіль, унаслідок чого постраждала жінка з дитиною. О 08.36 на Одещині в місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 загиблих, 7 поранені, 19 безвісти зникли. О 08.38 у місті Маріуполь Донецькій області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені", - написав Геращенко у своєму Телеграм-каналі.
Він повідомив: "У Кривому Розі Дніпропетровської області три удари по складах 17-ї танкової БР, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар із БПЛА. Розбомбили міст через річку Інгулець".
Також, за словами радника міністра, в Миколаївському районі Миколаївської області під час обстрілу військового аеродрому поранено одну людину, а в Семихатках Генічеського району Херсонської області під час обстрілу загинув 17-річний юнак.
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