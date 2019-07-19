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В Офісі президента повідомили, що можуть залучити у ремонт та будівництво доріг $2 млрд

За словами Гончарука, близько 1 мільярд доларів Україна може отримати внаслідок боротьби з "сірими" продавцями пального, які не сплачують акцизів до бюджету
Представники Офісу президента повідомили про можливість залучити додатково 2 мільярди доларів у сферу будівництва та ремонту доріг. Це збільшить бюджет дорожнього фонду близько вдвічі.
В Офісі президента повідомили, що можуть залучити у ремонт та будівництво доріг $2 млрд Фото: gettyimages.com

За словами Гончарука, близько 1 мільярд доларів Україна може отримати внаслідок боротьби з "сірими" продавцями пального, які не сплачують акцизів до бюджету. Ще стільки ж - завдяки налагодженню співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, повідомляє "Громадське".

"Ми з ними (представниками міжнародних фінансових організацій - ред.) зустрічались, і вони потенційно декларують готовність працювати більш активно за умови виконання українською стороною своїх зобов'язань, оскільки зараз вибірка за наявними кредитним програмам складає приблизно 20%", - повідомив Гончарук.

Під час наради президент України Володимир Зеленський підписав указ президента про підвищення якості автомобільних доріг, який передбачає розвиток мережі якісних доріг та формування сприятливих умов для ведення бізнесу. Також Зеленський закликав якнайшвидше провести реформу Укравтодору.

"Боюся, що поки ми реформуватимемо ("Укравтодор" - ред.), ми витратимо і гроші, і час. Може, ми зробимо план найближчим часом і віддамо провідним західним компаніям будівництво пріоритетних доріг? А паралельно реформуватимемо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури виступає за будівництво в Україні платних мостів за рахунок приватного підрядника.

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