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В Офісі Президента відреагували на статтю про нібито підготовку Україною ударів по москві 24 лютого

24 квітня 2023, 19:12
В Офісі Президента відреагували на статтю про нібито підготовку Україною ударів по москві 24 лютого
Фото: Укрінформ
Американське видання написало, що Україна 24 лютого 2023 року нібито готувала удари по москві.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував інформацію нібито про те, що 24 лютого 2023 року – в річницю повномасштабного російського вторгнення, Україна готувала масовані удари по москві. Як написало видання The Washington Post, очільник ГУР Кирило Буданов наказав одному зі своїх офіцерів "готуватися до масованих ударів з використанням всього, що є у ГУР".   

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Вчергове бачимо дивну медіа/сенсацію… "На річницю війни Україна планувала завдати удари по москві всім, що в неї є, але партнери відмовили", – конспірологічно повідомляють поважні американські ЗМІ. Звісно, без деталей та без логіки. І тому одразу одне просте питання. А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яке завдання вирішила б така одноразова акція? Змінила перебіг війни? Змусила б росіян втікати? Скасувала б потребу у зброї?", - зауважив Подоляк.

Радник керівника ОП пояснив, що такі публікації з обовʼязковим посиланням на "анонімні джерела" виконують лише одну катастрофічну функцію – "формують суспільну думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю". 

"Свідомо чи несвідомо це робиться – інше питання. Але це не змінює суті: Україна взагалі інакше все бачить. Ми підходимо до війни із залізною математичною логікою: нам потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд. Це є головними складовими успішних контрнаступальних операцій та мінімізації втрат. Може, годі грати у відмовки та підкилимну realpolitik, поки йде війна та гинуть люди?", - резюмував Подоляк.

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