В Офісі Зеленського розповіли, де розміщуватимуть пацієнтів з COVID-19, якщо у лікарнях буде нестача ліжо

Сам Зеленський зазначив, що в разі продовження зростання кількості хворих треба бути упевненим, що в лікарнях є достатня кількість ліжок, забезпечених киснем

Президента Володимира Зеленського стурбувала завантаженість лікарень через велику кількість людей з коронавірусом, тому влада вже думає, де розміщувати хворих, якщо лікарень не вистачатиме.

Це питання обговорювали на селекторній нараді за участі Зеленського, повідомляє "Громадське" з посиланням на Офіс президента.

Як розповіла пресслужба глави держави, уряд вже працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині. Також проведено інвентаризацію ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень Укрзалізниці.

"Міністерство охорони здоров’я розглядає ці ліжка для використання в ургентних ситуаціях", - йдеться у повідомленні.

Сам Зеленський зазначив, що в разі продовження зростання кількості хворих треба бути упевненим, що в лікарнях є достатня кількість ліжок, забезпечених киснем.

"Мене турбує високий показник завантаженості ліжок у медичних закладах", - сказав він.

Говорили й про кисень

МОЗ доповіло під час наради, що проводить ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень.

"Нині в Україні 15,5 тис. ліжок у лікарнях забезпечені киснем, майже 7,5 тис. - вільні", - йдеться у повідомленні.

Також під час наради вирішили направити 571 мільйон гривень субвенцій для забезпечення киснем опорних лікарень в регіонах, тобто тих, де приймають хворих на COVID-19.

Ситуація з епідемією все складніша

Зараз вже жоден регіон в Україні не готовий до послаблення карантинних обмежень, не в останню чергу через високу завантаженість лікарень. Це один з критеріїв, за яким МОЗ визначає ситуацію з коронавірусом в регіонах.

Загалом в Україні на 65,7% заповнені лікарняні ліжка для хворих на COVID-19. У чотирьох областях цей відсоток перевищує 80% - у Луганській (103,9%), Одеській (90,9%), Сумській (88,2%) і Донецькій (81,8%) областях.

Раніше голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький розповідав, що в Києві, Одесі й Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

Нагадаємо, що станом на 9:00 19 жовтня в Україні зафіксовано 4 766 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Напередодні в країні фіксувалися добові рекорди зараження коронавірусною інфекцією.