В офіційній статистиці відсутні майже 6 млн га угідь пшениці та ячменю - EOS Data Analytics
Про це пише "Інтерфакс-Україна"
"Найбільша кількість неврахованих площ спостерігається на територіях, відведених для вирощування зернових, у Донецькій (732,1 тис. га) і Одеській (1,047 млн га) областях. Загальна різниця посівних площ зернових у всій Україні становить близько 5,975 млн га", - зазначила EOS Data Analytics у релізі в четвер.
Згідно з супутниковими даними, в Херсонській області угіддя зернових становлять 1,8 млн га, з яких в офіційну статистику не потрапляють 615,4 тис. га, у Миколаївській з 1,7 млн га загальної площі таких угідь неврахованими залишаються 595 тис. га, зазначає EOS Data Analytics.
Як пояснює компанія, причиною розбіжності статистичних і супутникових даних можна вважати тіньовий ринок землі.
При цьому статистика не охоплює площі особистих господарств; необхідно також зробити поправку на відсутність в обліку сільгоспугідь на тимчасово окупованих територіях, додали в компанії.
EOS Data Analytics входить до вертикально інтегрованої супутникової групи EOS і є частиною інвестпортфеля Noosphere Ventures. Компанія спеціалізується на розробках супутникового моніторингу й аналізі даних з орбіти.
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