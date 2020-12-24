В офіційній статистиці відсутні майже 6 млн га угідь пшениці та ячменю - EOS Data Analytics

В офіційній статистиці відсутні майже 6 млн га угідь пшениці та ячменю з 21,33 млн га загальних площ, свідчить супутниковий аналіз посівних площ, здійснений EOS Data Analytics.

Про це пише "Інтерфакс-Україна"

"Найбільша кількість неврахованих площ спостерігається на територіях, відведених для вирощування зернових, у Донецькій (732,1 тис. га) і Одеській (1,047 млн га) областях. Загальна різниця посівних площ зернових у всій Україні становить близько 5,975 млн га", - зазначила EOS Data Analytics у релізі в четвер.

Згідно з супутниковими даними, в Херсонській області угіддя зернових становлять 1,8 млн га, з яких в офіційну статистику не потрапляють 615,4 тис. га, у Миколаївській з 1,7 млн га загальної площі таких угідь неврахованими залишаються 595 тис. га, зазначає EOS Data Analytics.

Як пояснює компанія, причиною розбіжності статистичних і супутникових даних можна вважати тіньовий ринок землі.

При цьому статистика не охоплює площі особистих господарств; необхідно також зробити поправку на відсутність в обліку сільгоспугідь на тимчасово окупованих територіях, додали в компанії.

EOS Data Analytics входить до вертикально інтегрованої супутникової групи EOS і є частиною інвестпортфеля Noosphere Ventures. Компанія спеціалізується на розробках супутникового моніторингу й аналізі даних з орбіти.

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