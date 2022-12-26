В окупованій росіянами Горлівці медиків примушують здавати кров для поранених загарбників

Забір відбувається за складеними графіками

В окупованому росіянами українському місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров для поранених російських загарбників.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Забір відбувається за складеними графіками.

Також Генштаб інформує, що російський ворог продовжує зазнавати втрат і на Луганщині. Так, у місті Старобільськ у обладнаний загарбниками військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців рф.