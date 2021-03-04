В окупованому Криму повністю блокують 27 українських сайтів, більшість з них є популярними онлайн-видання

В окупованому Криму щонайменше 12 провайдерів блокують доступ до 27 українських сайтів, більшість із яких належать популярним онлайн-виданням.

Про це пише "Кримська правозахисна група" за результатами моніторингу, який проводили в лютому-березні 2021 року, повідомляє "Громадське".

Так, згідно з результатами дослідження, щонайменше 12 провайдерів у 12 кримських населених пунктах повністю блокують сайти 22 українських медіа.

Серед них: "Укрінформ", "Цензор.нет", QHA, "След.нет", "Інформаційний спротив", UAinfo, Blackseanews, "112 телеканал", "Апостроф", "Главком", "Главное", "Громадське радіо", "Центр журналістських розслідувань", "Подробности", "Стрічка", "ТонеТо", ТСН, "Депо", "Українська правда", "РБК Україна", "Дзеркало тижня", "Херсон Daily".

Окрім цього, повністю заблоковані сайти соцмережі LinkedIn, Меджлісу кримськотатарського народу, "Свідків Єгови", Міністерства з питань реінтеграції ТОТ України та організації "Хізб ут-Тахрір".

Нагадаємо, що Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму