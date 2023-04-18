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В ООН назвали кількість загиблих і поранених цивільних через війну росії проти України

18 квітня 2023, 19:00
В ООН назвали кількість загиблих і поранених цивільних через війну росії проти України
Фото: Укрінформ
Повідомляють про загибель 8 534 і поранення 14 370 цивільних людей в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 534 і поранення 14 370 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни росії.

 Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 17 квітня 2023-го.

Від 1 по 17 квітня в організації зафіксували загибель 85 цивільних і поранення 239.

В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", – йдеться в повідомленні.

В УВКПЛ ООН вказують на те, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.

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