НОВИНИСтруктури ООН закликали світову спільноту виділити понад 5 млрд доларів для відбудови зруйнованого війною Афганістану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В ООН закликають виділити на допомогу Афганістану $5 мільярдів
Це найбільший в історії запит на гуманітарну допомогу для однієї країни, і він утричі перевищує суму, зібрану у 2021 році
Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ООН.
Координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс заявив, що для реалізації плану гуманітарного реагування на ситуацію в Афганістані необхідно $4,4 млрд.
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді закликав виділити ще $623 млн на підтримку біженців і громад, які їх приймають у п'яти сусідніх країнах.
«Це найбільший в історії запит на гуманітарну допомогу для однієї країни, і він утричі перевищує суму, зібрану у 2021 році», - сказав Гріффітс.
Масштаби потреб величезні, підкреслили обидва представники ООН. Вони попередили: якщо зараз не буде вжито належних заходів для підтримки Афганістану, «наступного року ми проситимемо $10 млрд».
Гріффітс заперечив, що з цих коштів скористаються таліби, які утримують владу в країні. За його словами, гроші підуть безпосередньо до кишень «медсестер та медичних працівників на місцях», а не на підтримку державних структур.
За даними Офісу ООН з координації гуманітарних питань, половина населення Афганістану нині потерпає від голоду, понад 9 млн його жителів вважаються переміщеними особами, а мільйони дітей не відвідують школу.
Як повідомляв Укрінформ, після виведення з Афганістану сил міжнародної коаліції на чолі зі США до влади в країні в серпні 2021 року прийшов рух «Талібан». Уже 19 серпня він проголосив створення Ісламського емірату Афганістан.
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