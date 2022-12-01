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В ООН закликають виділити на допомогу Афганістану $5 мільярдів

Це найбільший в історії запит на гуманітарну допомогу для однієї країни, і він утричі перевищує суму, зібрану у 2021 році
Структури ООН закликали світову спільноту виділити понад 5 млрд доларів для відбудови зруйнованого війною Афганістану.
В ООН закликають виділити на допомогу Афганістану $5 мільярдів Фото: Ukrinform
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ООН.
 
Координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс заявив, що для реалізації плану гуманітарного реагування на ситуацію в Афганістані необхідно $4,4 млрд.
 
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді закликав виділити ще $623 млн на підтримку біженців і громад, які їх приймають у п'яти сусідніх країнах.
 
«Це найбільший в історії запит на гуманітарну допомогу для однієї країни, і він утричі перевищує суму, зібрану у 2021 році», - сказав Гріффітс.
 
Масштаби потреб величезні, підкреслили обидва представники ООН. Вони попередили: якщо зараз не буде вжито належних заходів для підтримки Афганістану, «наступного року ми проситимемо $10 млрд».
 
Гріффітс заперечив, що з цих коштів скористаються таліби, які утримують владу в країні. За його словами, гроші підуть безпосередньо до кишень «медсестер та медичних працівників на місцях», а не на підтримку державних структур.
 
За даними Офісу ООН з координації гуманітарних питань, половина населення Афганістану нині потерпає від голоду, понад 9 млн його жителів вважаються переміщеними особами, а мільйони дітей не відвідують школу.
 
Як повідомляв Укрінформ, після виведення з Афганістану сил міжнародної коаліції на чолі зі США до влади в країні в серпні 2021 року прийшов рух «Талібан». Уже 19 серпня він проголосив створення Ісламського емірату Афганістан.
 
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12 01 2022 10:07
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