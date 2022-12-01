В ООН закликають виділити на допомогу Афганістану $5 мільярдів

Це найбільший в історії запит на гуманітарну допомогу для однієї країни, і він утричі перевищує суму, зібрану у 2021 році

Структури ООН закликали світову спільноту виділити понад 5 млрд доларів для відбудови зруйнованого війною Афганістану.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ООН.

Координатор гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс заявив, що для реалізації плану гуманітарного реагування на ситуацію в Афганістані необхідно $4,4 млрд.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді закликав виділити ще $623 млн на підтримку біженців і громад, які їх приймають у п'яти сусідніх країнах.

«Це найбільший в історії запит на гуманітарну допомогу для однієї країни, і він утричі перевищує суму, зібрану у 2021 році», - сказав Гріффітс.

Масштаби потреб величезні, підкреслили обидва представники ООН. Вони попередили: якщо зараз не буде вжито належних заходів для підтримки Афганістану, «наступного року ми проситимемо $10 млрд».

Гріффітс заперечив, що з цих коштів скористаються таліби, які утримують владу в країні. За його словами, гроші підуть безпосередньо до кишень «медсестер та медичних працівників на місцях», а не на підтримку державних структур.

За даними Офісу ООН з координації гуманітарних питань, половина населення Афганістану нині потерпає від голоду, понад 9 млн його жителів вважаються переміщеними особами, а мільйони дітей не відвідують школу.

Як повідомляв Укрінформ, після виведення з Афганістану сил міжнародної коаліції на чолі зі США до влади в країні в серпні 2021 року прийшов рух «Талібан». Уже 19 серпня він проголосив створення Ісламського емірату Афганістан.