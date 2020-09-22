В ООН заявляють, що через пандемію в Україні загострилася ситуація з дотриманням прав людини

У групу ризику потрапити роми, люди з інвалідністю, безпритульні та літні люди

В Управлінні Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини заявили, що з початку пандемії коронавірусу в Україні ті групи населення, які вже перебували у вразливому становищі, постраждали ще більше.

Про це йдеться у новій доповіді ООН, повідомляє "Громадське". ЇЇ підготували за результатами шестимісячного моніторингу в період із 16 лютого до 31 липня 2020 року.

Йдеться про такі групи, як роми, люди з інвалідністю, безпритульні та літні люди. У доповіді зазначається, що в Україні ще до пандемії вони вже стикалися з обмеженнями у здійсненні прав на охорону здоров’я, працю, освіту і достатній рівень життя. Від впливу COVID-19 і дій уряду для боротьби з пандемією вони постраждали ще більше.

Також в ООН доповідають, що обмеження, пов’язані з COVID-19, посилили труднощі для жителів Донбасу, які і так страждають від війни.

"Закриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду розділило сім’ї, позбавило людей можливості отримувати соціальні виплати й обмежило доступ до медичної допомоги та освіти", - зазначила Матільда Богнер, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Водночас вона позитивно відзначила рішення уряду дозволити пенсіонерам, які є внутрішньо переміщеними особами, не проходити ідентифікацію кожні два місяці. Однак в ООН занепокоєні повідомленнями про те, що деякі області почали вимагати цього попри рішення уряду.

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