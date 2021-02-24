В ООН заявили про численні порушення Ірану у справі збитого літака МАУ

Агнес Калламар зазначає, що допущені Іраном помилки вказують на легковажне ставлення до стандартних процедур та заходів обережності

Іран порушив низку прав людини у контексті збиття літака авіакомпанії МАУ рейсу PS752 та подій, що сталися вже після катастрофи.

Про це йдеться у листі спеціальної доповідачки ООН, фрагменти якого оприлюднили на сайті Верховного Комісара ООН з прав людини 23 лютого, пише "Європейська правда".

"Невідповідності в офіційних поясненнях виглядають так, ніби мають на меті спричинити максимальну плутанину та мінімальну ясність. Вони виглядають надуманими для того, щоб спантеличувати", - стверджує Агнес Калламар, спеціальний доповідач з позасудових та свавільних страт.

Агнес Калламар зазначає, що допущені Іраном помилки вказують на легковажне ставлення до стандартних процедур та заходів обережності, "які мали бути задіяні у максимальному обсязі, зважаючи на обставини і на те, що підрозділ протиповітряної оборони знаходився поруч з цивільним аеропортом".

Доповідачка зазначає, що у грудні 2020 року звернулася до уряду Ірану зі своїми спостереженнями та запитаннями щодо загибелі літака, але досі чекає на відповідь.

"У ситуаціях значної воєнної напруги найкращий спосіб попередити атаки на цивільну авіацію - це закрити авіапростір. Якби Іран, добре знаючи про ризик ескалації із США, закрив свій авіапростір для цивільних літаків на той вечір, ці 176 людей не загинули б", - наголошує пані Калламар.

На її думку, пояснення Ірану щодо того, чому Корпус вартових ісламської революції помилково поцілив у цивільний літак, містить забагато суперечностей.

Зокрема, Іран стверджує про помилкове визначення цілі, але не наводить пояснення, як сталася ця помилка радара; чому військові не використали стандартні процедури перевірки літака, як висота польоту, кут набору або скидання висоти, швидкість, розмір тощо; якою була комунікація з військовими щодо цивільних літаків.

"Всупереч твердженням командувача повітряних сил Корпусу вартових ісламської революції про те, що військові мали лише 10 секунд на рішення про відкриття вогню, виглядає, що насправді у них було від 45 секунд та більше для оцінки цілі… Не було надано інформації про те, чому в інші літаки, що злетіли у той вечір перед рейсом PS752, не поцілили", - зазначає Калламар.

Далі вона вказує на те, що Іран три дні не визнавав факту збиття літака, а потім замість належного розслідування перешкоджав збору свідчень та не убезпечив місця катастрофи, не подбав про належне поводження з тілами та речами загиблих.

Раніше спеціальний доповідач ООН щодо прав людини в Ірані Джаваїд Рехман звертав увагу на ставлення до родин деяких загиблих, які намагались добитися справедливості, включно з погрозами.

Нагадаємо, що в роковини катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752, збитого іранськими силами ППО неподалік Тегерана, президент України Володимир Зеленський заявив, що пасажирський літак був збитий умисно, всі винні в злочині будуть притягнуті до відповідальності, а родичі загиблих отримають компенсації.