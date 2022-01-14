В ОП розраховують на підтримку Чехією членства України в ЄС

Ми розраховуємо, що підтримка європейських прагнень України буде серед пріоритетів чеського головування в Раді ЄС, а Чехія зможе приєднатися до кола держав, які офіційно підтримали надання Україні європейської перспективи

В Офісі президента висловили сподівання на підписання двосторонньої декларації про підтримку європейської перспективи України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йшлося під час розмови заступника глави ОП Ігоря Жовкви з радником прем’єра Чехії з питань зовнішньої політики Томашем Пояром.

Співрозмовники домовилися про подальшу взаємодію з метою реалізації європейських прагнень України, зокрема в контексті чеського головування в Раді ЄС у другій половині 2022 року.

Ігор Жовква і Томаш Пояр також обговорили можливість підписання двосторонньої декларації про підтримку європейської перспективи України.

"Ми розраховуємо, що підтримка європейських прагнень України буде серед пріоритетів чеського головування в Раді ЄС, а Чехія зможе приєднатися до кола держав, які офіційно підтримали надання Україні європейської перспективи", – наголосив Жовква.

Окрему увагу під час розмови було приділено реалізації євроатлантичної стратегії України в контексті підготовки до саміту НАТО в Мадриді у червні 2022 року.

Як повідомлялося, посол України у Чехії Євген Перебийніс бачить підстави очікувати, що з приходом до влади нового уряду підтримка Чехією України помітно посилиться, до рівня країн, які зараз називають найбільшими друзями України.

За його словами, йдеться у тому числі про готовність підтримувати найамбітніші прагнення України - про членство у ЄС і НАТО.

"Найбільш амбітні очікування України в питаннях членства в НАТО - вони про це говорять відкрито: не "інтеграцію", "наближення", а членство України в НАТО - цей уряд буде підтримувати. Цей уряд буде підтримувати членство України в Євросоюзі, звичайно, за умови виконання нами всіх необхідних умов", - зазначив посол.

Нагадаємо, 15 грудня Словенія приєдналась до кола країн ЄС, які уклали двосторонні декларації про визнання європейської перспективи України, ставши сьомою такою країною.

Раніше шість країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії, Словаччина та Хорватія.