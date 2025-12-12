В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі

У команді президента наголошують: інтерпретації Le Monde є некоректними.

В Офісі президента України спростували інформацію французького видання Le Monde про нібито готовність Києва погодитися на створення так званої "буферної зони" на Донбасі в межах переговорів зі США.

Про це заявив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин журналістам.

Литвин пояснив, що радник голови ОП Михайло Подоляк говорив французькому виданню, не про згоду України, а про те, що теоретично можуть обговорюватися різні моделі безпеки - але все залежить від деталей, механізмів контролю і юридичних гарантій.