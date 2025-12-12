В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі
12 грудня 2025, 11:51
Фото: ukrinform.ua
У команді президента наголошують: інтерпретації Le Monde є некоректними.
В Офісі президента України спростували інформацію французького видання Le Monde про нібито готовність Києва погодитися на створення так званої "буферної зони" на Донбасі в межах переговорів зі США.
Про це заявив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин журналістам.
Литвин пояснив, що радник голови ОП Михайло Подоляк говорив французькому виданню, не про згоду України, а про те, що теоретично можуть обговорюватися різні моделі безпеки - але все залежить від деталей, механізмів контролю і юридичних гарантій.
Тобто Подоляк зазначив, що будь-яке рішення щодо таких питань може ухвалюватися виключно на найвищому політичному рівні або народом України.
"Чи погодилась Україна, чи не погодилась - може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора президент про це сказав журналістам", - додав Литвин.