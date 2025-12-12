Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі

12 грудня 2025, 11:51
В ОП спростували публікацію Le Monde про
Фото: ukrinform.ua
У команді президента наголошують: інтерпретації Le Monde є некоректними.
В Офісі президента України спростували інформацію французького видання Le Monde про нібито готовність Києва погодитися на створення так званої "буферної зони" на Донбасі в межах переговорів зі США.
 
Про це заявив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин журналістам.
 
У команді президента наголошують: інтерпретації Le Monde є некоректними.
 
Литвин пояснив, що радник голови ОП Михайло Подоляк говорив французькому виданню, не про згоду України, а про те, що теоретично можуть обговорюватися різні моделі безпеки - але все залежить від деталей, механізмів контролю і юридичних гарантій.
 
Тобто Подоляк зазначив, що будь-яке рішення щодо таких питань може ухвалюватися виключно на найвищому політичному рівні або народом України.
 
"Чи погодилась Україна, чи не погодилась - може вирішуватися тільки на найвищому політичному рівні чи народом України, вчора президент про це сказав журналістам", - додав Литвин.

 

Офіс Президентавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
Бізнес & Фінанси
Нові правила гри. Як оцінювати онлайн-казино в Україні
12 грудня 2025, 14:53
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Політика
Від риторики до політичного тиску. Як союзники Трампа з руху MAGA культивують європейський спротив – The Times
Переклад iPress – 12 грудня 2025, 12:10
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Політика
Пробач, Україно, ми обійшлися з тобою ганебно. Пообіцявши підтримувати скільки потрібно, злякалися путіна, а потім просто втомилися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 23:32
Політика
"Економічна Ялта". План США щодо росії загострює конфлікт з Європою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 16:03
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Технології
Повітряна війна. Як це працює? Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 13:08
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Наземна війна чи тероризм проти власного народу? Ймовірний наступний крок Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 грудня 2025, 08:14
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Політика
Енергетика – наступне поле битви. Без трансатлантичної єдності США та Європа ризикують втратити свої переваги – Айріс Фергюсон та Енн Меттлер
Переклад iPress – 10 грудня 2025, 16:26
Як Володимир Клименко врятував
Бізнес & Фінанси
Як Володимир Клименко врятував "Укрінком"
10 грудня 2025, 13:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється