Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В ОП відреагували на звіт ООН, де заявили про порушення міжнародного права на війні "з обох сторін"

Андрій Єрмак наголосив, що ставити жертву та агресора в один ряд - це розмивання відповідальності та зміщення фокуса з основної проблеми
5 липня очільниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет презентувала звіт про ситуацію в Україні, де заявила, що у російсько-українській війні "обидві сторони" порушують міжнародне право щодо катувань, жорстокого поводження та затримань людей
В ОП відреагували на звіт ООН, де заявили про порушення міжнародного права на війні "з обох сторін" Фото: з вільних джерел

Під час презентації звіту Бачелет розповіла про задокументовані випадки розміщення військових цілей поблизу цивільних об’єктів та використання "живих щитів" "обома сторонами конфлікту".

Окрім того, вона розповіла про безпідставні затримання цивільних на окупованій території - Управління задокументувало 270 випадків свавільного затримання та насильницького зникнення. Вісьмох жертв знайшли мертвими.

Водночас Бачелет заявила, що СБУ та Нацполіція затримали понад тисячу людей, яких підозрюють у підтримці зс рф та бойовиків "Л/ДНР".

"У нас є занепокоєння, що арешти могли бути проведені не відповідно до міжнародних зобов’язань України щодо прав людини. Ми також задокументували 12 випадків, які можуть бути прирівняні до насильницького зникнення українськими правоохоронними органами", - заявила Бачелет.

Вона прозвітувала про випадки катування та жорстокого поводження, зокрема щодо військовополонених, «з обох сторін» та поскаржилася на «незначний прогрес у притягненні винних до відповідальності». Бачелет розповіла і про випадки сексуального насильства: більшість зафіксовано на окупованих землях, але були й випадки на підконтрольній Україні території.

Яка реакція?

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що ставити жертву та агресора в один ряд - це розмивання відповідальності та зміщення фокуса з основної проблеми. Він додав, що українська сторона розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності, поки російська - замітає сліди.

"Викриття злочинів російських збройних сил не повинне мати виправдовувального характеру. Тому конструкція "обидві сторони коять злочини, тільки друга - менше" просто неприйнятна",- пише Єрмак.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 07 2022 16:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.