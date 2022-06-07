В ОП відреагували на звіт ООН, де заявили про порушення міжнародного права на війні "з обох сторін"

Андрій Єрмак наголосив, що ставити жертву та агресора в один ряд - це розмивання відповідальності та зміщення фокуса з основної проблеми

5 липня очільниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет презентувала звіт про ситуацію в Україні, де заявила, що у російсько-українській війні "обидві сторони" порушують міжнародне право щодо катувань, жорстокого поводження та затримань людей

Під час презентації звіту Бачелет розповіла про задокументовані випадки розміщення військових цілей поблизу цивільних об’єктів та використання "живих щитів" "обома сторонами конфлікту".

Окрім того, вона розповіла про безпідставні затримання цивільних на окупованій території - Управління задокументувало 270 випадків свавільного затримання та насильницького зникнення. Вісьмох жертв знайшли мертвими.

Водночас Бачелет заявила, що СБУ та Нацполіція затримали понад тисячу людей, яких підозрюють у підтримці зс рф та бойовиків "Л/ДНР".

"У нас є занепокоєння, що арешти могли бути проведені не відповідно до міжнародних зобов’язань України щодо прав людини. Ми також задокументували 12 випадків, які можуть бути прирівняні до насильницького зникнення українськими правоохоронними органами", - заявила Бачелет.

Вона прозвітувала про випадки катування та жорстокого поводження, зокрема щодо військовополонених, «з обох сторін» та поскаржилася на «незначний прогрес у притягненні винних до відповідальності». Бачелет розповіла і про випадки сексуального насильства: більшість зафіксовано на окупованих землях, але були й випадки на підконтрольній Україні території.

Яка реакція?

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що ставити жертву та агресора в один ряд - це розмивання відповідальності та зміщення фокуса з основної проблеми. Він додав, що українська сторона розслідує воєнні злочини та злочини проти людяності, поки російська - замітає сліди.

"Викриття злочинів російських збройних сил не повинне мати виправдовувального характеру. Тому конструкція "обидві сторони коять злочини, тільки друга - менше" просто неприйнятна",- пише Єрмак.