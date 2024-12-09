В ОП заявили, що Київ готує зустріч групи країн для спільної позиції щодо завершення війни

Остаточний перелік учасників ще формується.

Україна формує перелік партнерів, які увійдуть до робочої групи для посилення її оборони і формування спільної позиції стосовно дипломатичного завершення війни.

Про це пише Європейська правда, посилаючись речника президента Сергій Никифоров.

Він додав, що наразі Київ збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США "здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави".

"Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО", – сказав він.

Також Никифоров анонсував, що Україна має намір у грудні провести зустріч цих країн "для координації, вироблення спільної позиції" і гарантування того, що Україна буде сильною "за будь-якого розвитку подій – як на переговорах, так і на полі бою".

Щоо створення групи стало відомо на спільній пресконференції Зеленського та лідера німецької опозиції Фрідріха Мерца, який у понеділок, 9 грудня, прибув до Києва.