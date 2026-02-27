В Орбана є додаткова умова для розблокування кредиту Україні від ЄС – Politico

Як зазначає видання, посадовці ЄС, схоже, починають краще розуміти, що може спонукати Орбана зняти своє вето щодо кредиту для України.

У прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може бути додаткова умова для того, щоб розблокувати надання ЄС кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро.

Як зазначає видання, посадовці ЄС, схоже, починають краще розуміти, що може спонукати Орбана зняти своє вето щодо кредиту для України.

У листі до президента Європейської Ради Антоніу Кошти, надісланому в четвер, прем'єр Угорщини натякнув, що може зробити крок назад, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу в Україні. Деякі посадовці ЄС сподіваються, що зобов'язання розв'язати питання "Дружби" може розблокувати надання кредиту.