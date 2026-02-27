Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Орбана є додаткова умова для розблокування кредиту Україні від ЄС – Politico

27 лютого 2026, 13:13
В Орбана є додаткова умова для розблокування кредиту Україні від ЄС – Politico
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Як зазначає видання, посадовці ЄС, схоже, починають краще розуміти, що може спонукати Орбана зняти своє вето щодо кредиту для України.
У прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може бути додаткова умова для того, щоб розблокувати надання ЄС кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро.
 
Про це повідомляє Politico.
 
Як зазначає видання, посадовці ЄС, схоже, починають краще розуміти, що може спонукати Орбана зняти своє вето щодо кредиту для України.
 
У листі до президента Європейської Ради Антоніу Кошти, надісланому в четвер, прем'єр Угорщини натякнув, що може зробити крок назад, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу в Україні. Деякі посадовці ЄС сподіваються, що зобов'язання розв'язати питання "Дружби" може розблокувати надання кредиту.
 
Однак двоє дипломатів, безпосередньо залучених до обговорень, застерігають, що маневрування Будапешта може бути ширшим. За їхніми словами, Угорщина може й надалі блокувати санкції, доки не буде схвалена її власна заявка на оборонний кредит у розмірі 16 млрд євро у межах інструменту SAFE.
 
Дипломати зазначають, що кампанія тиску з боку Будапешта насамперед спрямована на пришвидшення схвалення Єврокомісією запиту SAFE. Вони припускають, що саме оборонний кредит може стати для Орбана вирішальним аргументом, попри його публічні заяви про нібито змову ЄС з Україною з метою позбавити Угорщину доступу до дешевого російського нафтопостачання.
 
Водночас у кулуарах ЄС продовжують обговорювати альтернативи взаємодії з Орбаном. Зокрема, згадується "маловідома норма", яку, схоже, виявили юридичні служби Ради: стаття 327 Договорів ЄС.
 
У ній зазначено, що держави-члени, які не беруть участі в посиленій співпраці (правовій основі кредиту), "не повинні перешкоджати її реалізації державами-членами, що беруть у ній участь".

 

Угорщинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється