В Парижі обговорять умови вступу України в НАТО в разі порушення росією перемир’я

Термінове обговорення відбудеться вже сьогодні.

На терміновій зустрічі щодо України в Парижі європейські лідери обговорять і варіант автоматичного набуття Україною членства в НАТО, якщо москва порушить режим припинення вогню у разі досягнення мирної угоди.

Про це пише британська газета The Guardian.

Дипломатичні джерела в ЄС повідомили, що в понеідлок на саміті, який пройде після обіду, участь візьмуть лідери Німеччини, Британії, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів і Данії і президентка Європейської комісії, а також президент Європади т генс НАТО.

На зустрічі мають обговорити оборонні можливості, які Євросоюз може надати Києву для забезпечення надійних гарантій безпеки, включно з планом автоматичного набуття Україною членства в АЛьянсі, якщо росія порищуть режим припинення вогню.

Пропозиція членства України в НАТО за умови порушення кремлем режиму припинення вогню була висунута американськими сенаторами і має підтримку серед європейських лідерів, серед яких президент Фінляндії Александр Стубб.

"Не можна відкривати двері для російських фантазій про сфери впливу і в переговорах Україні мають бути гарантовані незалежність, суверенітет і територіальна цілісність", - заявив Стубб.

Він застережує від амбіцій рф.

Вчора, 16 лютого, зустріч євролідерів у Парижі підтвердили у французькому МЗС.