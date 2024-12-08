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В Пентагоні пояснили, чому не навчили більше українських пілотів для F-16

08 грудня 2024, 16:42
В Пентагоні пояснили, чому не навчили більше українських пілотів для F-16
Фото: commons.wikimedia.org
США і надалі готові продовжувати роботу в цьому напрямку.

у Вашингтоні заявили, що готові навчати більше українських пілотів для управління винищувачами F-16, але наголосили, що цього зробити поки що неможливо, тому що в України немає контингенту для цього.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван під час форуму національної оборони в США.

"У нас було навчено обмежену кількість пілотів не тому, що ми не готові їх навчати - ми готові, і якомога більше", - сказав він. 

За словами Саллівана, в українців нібито немає пілотів, "щоб вчасно створити повну спроможність F-16".

Також вчора, 7 грудня, ми повідомляли, що друга партія F-16 від Данії вже в Україні.

 

СШАF-16пілоти

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