В Пентагоні пояснили, чому не навчили більше українських пілотів для F-16

США і надалі готові продовжувати роботу в цьому напрямку.

у Вашингтоні заявили, що готові навчати більше українських пілотів для управління винищувачами F-16, але наголосили, що цього зробити поки що неможливо, тому що в України немає контингенту для цього.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван під час форуму національної оборони в США.

"У нас було навчено обмежену кількість пілотів не тому, що ми не готові їх навчати - ми готові, і якомога більше", - сказав він.

За словами Саллівана, в українців нібито немає пілотів, "щоб вчасно створити повну спроможність F-16".

Також вчора, 7 грудня, ми повідомляли, що друга партія F-16 від Данії вже в Україні.